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10:58, 25 июня 2025Культура

Звезда «Ночного дозора» получил орден

Актер Виктор Вержбицкий удостоился ордена от президента России Владимира Путина
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Виктора Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Российский лидер отметил, что актер внес значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства за годы своей плодотворной деятельности.

Виктор Вержбицкий исполнил более 100 ролей в кино. Наиболее известными проектами с его участием стали картина «12» режиссера Никиты Михалкова, а также фильмы Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор», «Дневной Дозор» и «Черная молния». Актер служит в Государственном театре наций, где в том числе играет Воланда в постановке «Мастер и Маргарита».

До этого Путин наградил двух народных артистов России, певца Юрия Антонова и пианиста Дениса Мацуева, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством».

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