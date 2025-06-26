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00:05, 26 июня 2025Россия

26 июня: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)

Кадр: фильм «Пила: игра на выживание»

26 июня 2025 года в мире отмечают праздники, посвященные борьбе с пытками и наркотиками. Православные в этот день почитают мученицу Акилину. Свой юбилей 26 числа отмечает руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. «Лента.ру» выяснила, какие еще праздники отмечают 26 июня по всему миру, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

Международный день в поддержку жертв пыток

26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. На данный момент сторонами Конвенции являются 174 государства.

Цель акции — объединить страны и общества для поддержки людей, которые стали жертвами пыток. Международное право полностью запрещает пытки. Как сказано на портале ООН, это преступление против человечества, у которого нет оправдания.

Всемирный день борьбы с наркотиками

Пакистанский солдат во время уничтожения наркотиков в честь Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом

Пакистанский солдат во время уничтожения наркотиков в честь Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом провозгласили в 1987 году. Дату установили в память о ликвидации опиумной торговли в Китае: 26 июня 1839 года у городских стен Гуанчжоу закончили сжигать более миллиона килограммов наркотика, который отобрали у английских торговцев. Вскоре между двумя странами началась Первая опиумная война.

Как указано на сайте ООН, главная цель Дня — стимулировать принятие мер профилактики и лечения наркотической зависимости, а также призвать правительства стран к сотрудничеству в вопросах борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Какие еще праздники отмечают в мире 26 июня

  • День рождения зубной щетки;
  • День независимости Мадагаскара;
  • День вооруженных сил Азербайджана;
  • День памяти Сунтона Пу в Таиланде;
  • День работников прокуратуры в Белоруссии и Туркменистане;
  • День национального флага Румынии.

Какой церковный праздник 26 июня

День памяти мученицы Акилины Старшей

Фото: Public domain / Wikipedia

Акилина жила в финикийском городе Библ (территория современного Ливана) в эпоху гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Выросла в религиозной семье, и уже в 12 лет убеждала своих подруг отречься от язычества. В итоге на Акилину донесли — за твердость в вере девочку подвергли пыткам, а после бросили на растерзание псам. Однако, как гласит предание, ангел исцелил святую. Акилина появилась перед царским наместником, восхваляя Бога. За это ее признали ведьмой и казнили.

На Руси святую называли Акулиной Гречишницей. Считалось, что с 26 июня начинается настоящее лето и пора сева гречихи. В этот день было принято просить святую о хорошем урожае и угощать нуждающихся гречневой кашей.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 июня

  • День памяти мученицы Антонины Никейской;
  • День памяти святителя Трифиллия;
  • День памяти преподобных Анны и ее сына Иоанна Вифинского.

Приметы на 26 июня

Фото: Anita Jankovic / Unsplash

  • Нельзя есть молочные продукты — навредишь здоровью;
  • Если выйти из дома без серьезной причины, можно получить сглаз;
  • Туман на рассвете — к жаркому дню;
  • Ночью видно много звезд — будет хороший урожай ягод и грибов;
  • Много мошкары — погода будет хорошей.

Кто родился 26 июня

Геннадий Зюганов (81 год)

С 1996 по 2012 год Геннадий Зюганов четыре раза участвовал в выборах президента и всегда занимал второе место.

Зюганов — полковник запаса химических войск и доктор философских наук. Кроме карьеры в политике, известен увлечением пчеловодством. Также лидер КПРФ написал более 150 публикаций, монографий и книг. В 1996 году Зюганов был удостоен литературной премии имени Шолохова.

Вячеслав Петкун (56 лет)

Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / Globallookpress.com

Российскому музыканту и основателю группы «Танцы минус» исполняется 56 лет. Коллектив выпускает песни с 1995 года, в числе самых известных песен — «Половинка», «10 капель», «Город».

Помимо группы, Петкун был задействован в других проектах. Например, в 2002-2003 годах он выступал в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», исполнял роль Квазимодо. Кроме того, был ведущим на телевидении и радио.

Кто еще родился 26 июня

  • Ариана Гранде (32 года) — американская певица;
  • Обри Плаза (41 год) — американская актриса;
  • Пьер Гаран, Гару (53 года) — канадский певец, сыгравший Квазимодо в оригинальном мюзикле «Нотр-Дам де Пари»;
  • Самир Насри (38 лет) — французский футболист.
  • Алексия Нидерландская (20 лет) — принцесса Нидерландов.

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