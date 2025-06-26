«Она какая-то родная». Блогерша с Кавказа радуется жизни и готовит горы еды. Как за это ее полюбили миллионы россиян?

«Лента.ру»: Блогерша Аруся Кавказ стала мемом из-за заполненного едой подвала

«Самая светлая сторона интернета», «царица кухни», «человек, видео которого заставляют лить слезы бывшую ведущую кулинарного шоу Юлию Высоцкую», — так в сети говорят о блогерше под ником Аруся Кавказ. Жизнерадостная жительница Пятигорска в 2021 году начала делиться в интернете видео своих готовки и танцев и за четыре года превратилась в мемный феномен. Кто такая Аруся Кавказ и почему она так популярна, рассказывает «Лента.ру».

Когда тетя Аруся запевает, весь мир подпевает

пользователь TikTok

«Что душа хочет, то у меня в подвале есть»

Основа блога Аруси Кавказ — это видео о приготовлении традиционных для стран Кавказа и Закавказья блюд. Блогерша показывает, как жарит шашлык, варит чечевичный суп, печет пахлаву или лаваш в тандыре. Делает это Аруся с поистине восточным размахом: может заготовить с десяток килограммов бастурмы, контейнер долмы, внушительный противень торта и более чем метровый рулет из лаваша с зеленью и овощами.

Аруся Кавказ нередко готовит в огромных объемах Фото: @arysiakavkaz

Лепит котлеты, месит тесто и моет фрукты она неизменно при параде: в ярких нарядах, с полноценным макияжем, маникюром и крупными украшениями на руках.

Самое главное — готовить с любовью, дорогие мои

Аруся Кавказ блогерша

Процесс приготовления Аруся Кавказ обязательно сопровождает восхищенными присказками, в которых неизменно хвалит качество продуктов и внешний вид блюд. «Какая красота!», «Посмотрите только, какой шашлык у нас получился! Просто шикардос, просто чудо», «Девочки, смотрите, какой сок. Какой цвет шикарный», — от души радуется блогерша своей стряпне. Добрые слова от нее получают и подписчики: пятигорчанка постоянно желает им счастья, мира, добра и процветания.

Во время готовки блогерша часто припевает свой фирменный мотив («на-ни-най-на-ни-на») и танцует. Пуститься в пляс Аруся Кавказ может, кажется, в любую секунду съемок: например, когда переворачивает блинчики.

Периодически Аруся Кавказ устраивает зрителям экскурсии в свой подвал — клондайк для гурмана, заполненный рядами банок с вареньем и соленьями, мясом, связками чурчхелы и корзинами фруктов, которые она заготавливает для своей семьи. «Сколько лет живу, столько лет у меня всегда подвал так. Что душа хочет, то у меня в подвале есть», — говорит Аруся и желает подписчикам обзавестись такими же запасами.

«Я женщина домашняя»

Настоящее имя колоритной блогерши — Арус Галстян. Известно, что она родилась в 1966 году. У Аруси Кавказ большая семья — трое детей и семеро внуков, самый младший из которых родился весной 2024 года. Блогерша же говорит, что мечтает о 10 внуках.

Супруг Аруси ушел из жизни в 2002 году. Как рассказывала блогерша, его смерть была внезапной

Аруся Кавказ в юности Фото: @arysiakavkaz

Задолго до того, как стать «тетушкой мечты», Аруся Кавказ работала на рынке. Блогерша рассказывала, что торговала лавашами. «Мы сами пекли и сами продавали. Ночами не спали, пекли – продавали», — вспоминала она. Всего же, по ее словам, она проработала на рынке порядка 30 лет.

Я пекла ночью лаваши, утром должна была везти на рынок продавать. (…) Я должна стоять на рынке с шести часов. Несмотря на то что мороз 40 градусов, жара, дождь, снег, я стояла. Еще и сапоги у меня дырявые были, я жалела себе. Думала, что детям куплю, мужу куплю, свекрухе-свекру, потом себе Аруся Кавказ блогерша

Свой блог Аруся начала регулярно вести в 2021 году, помогает ей в этом невестка Светлана, которую блогерша ласково зовет принцессой. Сегодня на Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) хлебосольной блогерши подписаны два миллиона пользователей, а на профиль в TikTok — 4,1 миллиона человек. Впрочем, как уверяла Аруся Кавказ, она никогда не мечтала стать знаменитой.

Огромное спасибо за то, что вы меня приняли как свою

Аруся Кавказ блогерша

К популярности блогерша относится довольно спокойно. Например, в 2022 году она снялась в шоу телеведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей», а от предложений других каналов отказывается. «Я тоже устаю. Я люблю дом, я люблю свою семью. Я женщина домашняя», — поясняла она.

«Сразу тепло становится»

«Женщина-праздник», «Это не бабушка, это мечта», «Настоящая хозяйка» «Почему мы все любим эту женщину? Она какая-то родная», — массово хвалят Арусю Кавказ под ее роликами пользователи соцсетей. Некоторые отмечают, что видео блогерши их успокаивают и дарят ощущение тепла и домашнего уюта.

Аруся Кавказ — самая лучшая женщина в TikTok. Я смотрю ее рецепты, и мне сразу тепло становится

пользовательница X с ником uprt_ananas

Наибольший восторг обычно вызывают ролики с полным вкусностей подвалом Аруси, который уже превратился в мем. Как уверяют комментаторы, они мечтают пожить в этой кладовой. Другие говорят, что если бы им предстоял выбор между поездкой в Дубай или в подвал блогерши, то решение было бы не в пользу заграницы.

Кадр: @arysiakavkaz

«Тетя Аруся — это человек, в чей подвал я бы пошла даже без конфет», «Почему подвал у тети Аруси больше моей жилплощади?» «Вы детей в подвале не держите? Если нет, то можно я буду первой?», «Фраза "я запру тебя в подвале" звучит уже не так страшно», «В апокалипсис идем к ней», — шутят они.

Я в 25: хочу на Новый год iPhone или Dyson. Я в 31: хочу подвал, как у Аруси Кавказ

блогерша mariya_polyanskih

К чему бы блогерша ни готовилась с такой кладовой, она явно готова, добавляют комментаторы и отмечают, что напевы и танцы Аруси Кавказ заставляют пускаться в пляс при первых звуках ее голоса.

Снова резко подcкочил, снова разбил экран. Пишу со второго телефона и танцую… Экран не работает, не реагирует, а Арусик поет третий час, а танец не останавливается, что делать?

пользователь Instagram

Сочетание танцев, изобилия блюд и жизнелюбия Аруси Кавказ заставило многих пользователей соцсетей сделать вывод, что у блогерши нет минусов. Комментаторы в шутку просят жительницу Пятигорска взять их под крыло. «Я ваша потерянная внучка, заберите меня», «Здравствуйте, вы пять лет назад меня под Ереваном потеряли», «Теть Аруся, заберите меня к себе, пожалуйста», — пишут они.

Однако есть у Аруси Кавказ и свои хейтеры. Они обвиняют блогершу в том, что она ведет себя наигранно и хвастается благосостоянием. А некоторые подвергают сомнению то, что она самостоятельно готовит столь большие объемы блюд и консервов.

При этом больше всего недовольных комментариев собирают видео не с готовкой, а с танцами Аруси Кавказ: по мнению критиков, блогерша ведет себя слишком вульгарно и недостойно для своего возраста. Но поклонники «тети Аруси» парируют: радоваться жизни можно и нужно в любом возрасте.