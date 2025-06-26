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12:29, 26 июня 2025Силовые структуры

Безработный мужчина-трансгендер попал под подозрение в экстремизме в российском городе

В Кургане задержан мужчина-трансгендер, подозреваемый в экстремизме
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кургане задержан безработный мужчина-трансгендер (движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) , который подозревается в экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, фигурант подозревается в участии в запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР» и является сторонником международного общественного движения ЛГБТ, деятельность которого запрещена на территории России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

У задержанного правоохранители обнаружили документацию об операции по смене пола и имени с женского на мужское в 2019 году. Также установлено, что он проходит гормональную терапию.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам лишения свободы 47-летнюю гражданку США Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов).

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