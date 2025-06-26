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09:16, 26 июня 2025Ценности

Ким Кардашьян и ее 69-летняя мать снялись в купальниках для люксового бренда

Телезвезда Кардашьян и ее мать Дженнер снялись в купальниках для Roberto Cavalli
Мария Винар

Фото: Nadia Lee Cohen / Roberto Cavalli x Skims

Американская телезвезда Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер снялись в коллаборацци бельевой марки Skims и люксового итальянского бренда Roberto Cavalli. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бизнесвумен.

44-летняя Кардашьян поделилась снимками со съемки. На одном размещенном кадре предпринимательница предстала в слитном леопардовом купальнике и светловолосом парике. Ее 69-летняя мать позировала в пляжном халате с тем же принтом и платке, который она повязала на голову.

В то же время на других кадрах Кардашьян продемонстрировала фигуру в слитном купальнике с изображением леопарда. Дженнер, в свою очередь, примерила свободное пляжное платье.

Кроме того, знаменитости надели наряды в голубых тонах, оформленные цветочным принтом. Кардашьян выбрала для съемки бандо и бриджи с вырезами на талии, а Дженнер — платье с открытыми туфлями и косынку.

В ноябре 2024 года Ким Кардашьян выпустила коллекцию нижнего белья с модным домом Dolce & Gabbana, который назвал ее дешевкой.

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