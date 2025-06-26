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15:20, 26 июня 2025Экономика

Россиянам назвали главный документ при покупке жилья

Финансист Лашко: Важнейшим документом при покупке жилья является выписка из ЕГРН
Мария Черкасова

Фото: Freepik

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) является главным документом, на который нужно обращать внимание при покупке квартиры. Об этом «Вечерней Москве» заявил финансовый эксперт, руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко.

Первым делом эксперт посоветовал получить свежую выписку из реестра недвижимости через официальный сайт Росреестра или в Многофункциональном центре (МФЦ). Документ покажет, кто является владельцем квартиры, как было получено право собственности, есть ли ограничения (залог, арест, другие обременения). Также в нем указаны технические данные и стоимость по кадастру.

Важно также получить у продавца документы на право собственности, изучить паспорт владельца квартиры, запросить разрешение на продажу от супруга. Следует получить информацию о прописанных жильцах и обязательно выяснить, есть ли в квартире долги по коммунальным услугам.

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Если при покупке жилья использовались средства маткапитала, нужно проверить, получили ли дети свои доли, и есть ли разрешение от органов опеки на продажу. Также необходимо узнать, есть на квартире ограничения и сравнить технический паспорт с реальным видом квартиры, чтобы убедиться, что в жилье нет незаконных перепланировок.

Обратить внимание также следует на то, как часто менялись собственники квартиры. Если владельцы часто сменяются за короткое время, это может быть признаком проблем с недвижимостью.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал владение недвижимостью уходящим трендом. По его словам, молодые россияне с большой долей вероятности будут арендовать квартиры всю жизнь.

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