Россияне назвали обязательные для отпуска вещи

Россияне обязательно берут с собой в отпуск экшн-камеры и селфи-палки

Российские туристы назвали экшн-камеры и селфи-палки обязательными для отпуска вещами. Об этом они рассказали в ходе опроса «AliExpress СНГ» и сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, камеры кладут в чемодан 24 процента опрошенных, а селфи-палки — 19 процентов. Еще 13 процентов не обходятся без ноутбука, 6 процентов берут с собой фотоаппараты, 2 процента — квадрокоптеры. Остальные ограничиваются смартфонами.

Некоторые предметы путешественники покупают специально перед поездкой. К примеру, рюкзаки с защитой от краж (25 процентов) и компактные чемоданы (24 процента). 23 процента опрошенных обзаводятся портативными зарядными устройствами, а 18 процентов — компактными тройниками и удлинителями.

Ранее россиянки раскрыли, каких персонажей они считают крашами-путешественниками. На первом месте оказался Фродо Бэггинс из «Властелина колец».

