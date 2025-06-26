Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:17, 26 июня 2025Моя страна

Россияне назвали обязательные для отпуска вещи

Россияне обязательно берут с собой в отпуск экшн-камеры и селфи-палки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Daniel Ferrandiz Mont / Unsplash

Российские туристы назвали экшн-камеры и селфи-палки обязательными для отпуска вещами. Об этом они рассказали в ходе опроса «AliExpress СНГ» и сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, камеры кладут в чемодан 24 процента опрошенных, а селфи-палки — 19 процентов. Еще 13 процентов не обходятся без ноутбука, 6 процентов берут с собой фотоаппараты, 2 процента — квадрокоптеры. Остальные ограничиваются смартфонами.

Некоторые предметы путешественники покупают специально перед поездкой. К примеру, рюкзаки с защитой от краж (25 процентов) и компактные чемоданы (24 процента). 23 процента опрошенных обзаводятся портативными зарядными устройствами, а 18 процентов — компактными тройниками и удлинителями.

Ранее россиянки раскрыли, каких персонажей они считают крашами-путешественниками. На первом месте оказался Фродо Бэггинс из «Властелина колец».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение обогащенного урана в Иране

    Израиль назвал условие уничтожения верховного лидера Ирана

    На Западе признали желание развязать войну против России

    Иностранный журналист пострадал в Курской области при ударе беспилотника ВСУ

    Лукашенко встретил Путина в Минске

    Мостовой отказался задавать вопрос Путину

    Ким Кардашьян с новой прической снялась в бикини

    Россиянин вышиб «Патриотом» ворота бывшего военкомата и устроил поджог

    В России ответили на сомнения лидера Литвы в завершении украинского конфликта до 2028 года

    Пригожина высмеяли за сотрудничество с Инстасамкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости