Более 70 % россиянок хотели бы себе мужа-путешественника

Россиянки раскрыли типаж идеальных спутников для путешествий в опросе сервиса «Купибилет». Результаты исследования есть у «Ленты.ру».

Выяснилось, что для более 70 процентов женщин ближе мужчины, которые выбирают путешествия вместо домашних посиделок.

17 процентов россиянок хотели бы всего совершать поездки вместе с мужьями. Еще 27 процентов хотели бы, чтобы мужчина путешествовал сам, даже если они не готовы его сопровождать.

При этом для 30 процентов россиянок важны просто редкие (один-два раза в год) путешествия вместе. Только четверть женщин (25 процентов) призналась, что им ближе «домашний» тип мужчин.

Ранее россиянки раскрыли, каких персонажей они считают крашами-путешественниками. На первом месте оказался Фродо Бэггинс из «Властелина колец».