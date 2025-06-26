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11:52, 26 июня 2025Россия

Связанное с Поклонской движение сообщило о мироточащей фотографии бойца СВО

Движение «Царский Крест» сообщило о мироточащей фотографии бойца СВО Казака
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фотография не вернувшегося с боевой задачи бойца специальной военной операции (СВО) с позывным Казак замироточила. О священном масле, чудесным образом проявляющемся на изображении, сообщило движение «Царский крест» в Telegram.

В размещенной движением публикации говорится, что мироточение началось после богослужения с участием «священника Макария». «Он призван в небесное воинство, и Господь через него обращается к нам», — заявили авторы поста о мироточащей фотографии.

Движение «Царский крест» — организация, связавшаяся с Натальей Поклонской в 2016 году и призвавшая бывшего прокурора обратить внимание на якобы кощунственный художественный фильм об отношениях последнего русского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Сама Поклонская также сообщала о случае мироточения — в ее случае это был бюст Николая II в Симферополе.

ЖЗЛ
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