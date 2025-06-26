В Британии подвели неутешительные для Украины итоги саммита НАТО

Telegraph: Саммит НАТО не смог изменить тяжесть положения Украины

Трудное положение Украины не изменится после саммита НАТО, прошедшего 24-25 июня в Гааге. Такое мнение высказала британская газета The Telegraph.

В статье отмечается, что лидеры стран альянса выступили с заявлениями о поддержке Киева, однако «облегчения не предвидится». Издание обратило внимание, что в итоговом коммюнике отсутствует осуждение конфликта на Украине, что свидетельствует об изменении позиции стран-членов НАТО. Это означает, что Киеву не стоит ждать вступления в блок, считает автор материала.

На полях саммита украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании — Киром Стармером, Италии — Джорджей Мелони и Польши — Дональдом Туском, а также генсеком НАТО Марком Рютте. Как сообщил глава республики, на встрече они обсудили укрепление Киевом противовоздушной обороны, а также давление на Россию.