Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:03, 26 июня 2025Бывший СССР

В Херсонской области из-за атак ВСУ начались лесные пожары

Сальдо: Из-за атак ВСУ начались лесные пожары площадью свыше 600 га
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области начались лесные пожары площадью свыше 600 гектаров. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Возгорания леса зафиксированы в Алешкинском, Скадовском, Голопристанском, Чаплинском, Каховском, Великолепетихском и Новокаховском городском округах. Площадь пожаров — 608 гектаров, большинство из них ликвидированы», — написал Сальдо.

Губернатор Херсонской области добавил, что в Новой Каховке под удар попало здание администрации округа, а в Каховке было обстреляно кладбище. В результате пострадали памятники.

Ранее популярным курортам Европы предрекли масштабные лесные пожары. Жителей и гостей Канарских островов призвали быть бдительными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    Канадский хоккеист назвал любимый российский ритуал

    Западный журналист указал на странный внешний вид Макрона

    Школьник под действием наркотиков отравился собственной кровью и попал в больницу

    Раненный в Курской области иностранный журналист отказался от госпитализации

    В Белом доме отказались ответить на вопрос о военных поставках Украине

    Медведев дал совет европейскому «трибуналу»

    В Херсонской области из-за атак ВСУ начались лесные пожары

    Стало известно о применении ВСУ новой тактики после отступления в Харьковской области

    Зеленский указал цели для новых санкций ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости