В Херсонской области из-за атак ВСУ начались лесные пожары

Сальдо: Из-за атак ВСУ начались лесные пожары площадью свыше 600 га

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области начались лесные пожары площадью свыше 600 гектаров. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Возгорания леса зафиксированы в Алешкинском, Скадовском, Голопристанском, Чаплинском, Каховском, Великолепетихском и Новокаховском городском округах. Площадь пожаров — 608 гектаров, большинство из них ликвидированы», — написал Сальдо.

Губернатор Херсонской области добавил, что в Новой Каховке под удар попало здание администрации округа, а в Каховке было обстреляно кладбище. В результате пострадали памятники.

Ранее популярным курортам Европы предрекли масштабные лесные пожары. Жителей и гостей Канарских островов призвали быть бдительными.