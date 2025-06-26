Вице-премьер Чернышенко назвал веру молодежи в самореализацию результатом стратегии

Вице-премьер Чернышенко: 86% молодежи верят в самореализацию в России

В Национальном центре «Россия» прошло ежегодное заседание итоговой коллегии Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого были подведены итоги деятельности Росмолодежи в 2024 году и представлены планы на 2025 год. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, участвующих в реализации молодежной политики.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что ключевым достижением текущего года стало утверждение Стратегии реализации молодежной политики в России до 2030 года.

«Молодежная политика занимает особое место в системе государственного управления. Она направлена на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичных, социально ответственных граждан. Это национальная цель, поставленная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Согласно опросам, сегодня более 86 процентов ребят верят в возможность самореализации в России, а 94 процента молодых людей гордятся, что они являются ее гражданами. Это хорошие показатели», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что эти цифры свидетельствуют о создании в стране условий, в которых каждый молодой человек может найти свой путь и раскрыть талант. Вице-премьер сообщил, что на совещании правительства под председательством Михаила Мишустина был принят план мероприятий по реализации Стратегии. Документ включает около 90 инициатив, разработанных 30 министерствами и ведомствами. Среди направлений — создание условий для молодых семей, способствующих росту рождаемости, и формирование системы ценностей здорового образа жизни среди молодежи.

В рамках реализации Стратегии в 2024 году было открыто 17 круглогодичных молодежных образовательных центров, 12 из которых — при участии президента России. В 87 регионах страны созданы исполнительные органы власти, курирующие вопросы молодежной политики. Движение «Первые» объединяет более 12,4 миллиона участников.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость привлечения ветеранов специальной военной операции к воспитательной работе. Он также отметил активное развитие международного молодежного сотрудничества, в подтверждение чего в России был проведен Всемирный фестиваль молодежи. По его словам, растет и волонтерское движение: за полгода число зарегистрированных добровольцев на платформе Добро.рф увеличилось на 1,5 миллиона человек и достигло более 8,3 миллиона.

Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что на недавнем заседании Совета безопасности Владимир Путин поручил держать под контролем вопросы защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти среди молодежи.

«Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они — в основе нашей цивилизации, нашей идентичности и служат опорой для человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение», — подчеркнул Сергей Новиков. Он добавил, что все проекты Росмолодежи для молодежи должны быть ценностно ориентированными.

Руководитель Росмолодежи и председатель коллегии Григорий Гуров в докладе подвел итоги работы ведомства в 2024 году и озвучил приоритетные задачи на будущее.

«С этого года по поручению президента реализуем национальный проект "Молодежь и дети". Его меры охватывают все сферы жизни молодых людей — от создания образовательной инфраструктуры и современных молодежных пространств до проектов, направленных на самореализацию молодежи и поддержку их инициатив», — сообщил Григорий Гуров.

Он отметил, что эффективность работы Росмолодежи измеряется не количеством мероприятий, а изменениями в сознании молодежи — формированием чувства гордости за страну и веры в возможности самореализации. Вся деятельность ведется в координации с профильными министерствами, общественными организациями и воспитательными институтами. По его словам, участники коллегии совместно формируют единое воспитательное пространство, где каждый молодой человек может реализовать мечты в России — стране возможностей.

О предстоящем праздновании Дня молодежи в Омске — одном из городов, выбранных молодежной столицей, — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Программа пройдет под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». В регионе стартует конкурс «Молодежная столица Омской области», победителем которого станет муниципалитет, получивший право на проведение мероприятий в следующем году.

Председатель комитета Государственной думы по молодежной политике и председатель совета Ассоциации Добро.рф Артем Метелев сообщил о законодательных изменениях в сфере молодежной политики, поддержке студенческих семей и развитии добровольческого сообщества. Он также акцентировал внимание на необходимости усиления патриотического воспитания.

Директор Международного детского центра «Артек» и председатель общественного совета при Росмолодежи Константин Федоренко рассказал о приоритетных направлениях работы совета. О роли движения «Первые» в воспитательной системе сообщил председатель правления организации Артур Орлов. По его словам, движение объединяет 12,4 миллиона детей и молодежи, а также около 2 миллионов наставников.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль представил результаты просветительской деятельности общества и отметил запросы различных целевых аудиторий. Итоги юбилейного года Российских студенческих отрядов подвел первый заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике и председатель наблюдательного совета студотрядов Михаил Киселев.

