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23:14, 27 июня 2025Мир

МИД Турции заявил о невозможности решить проблемы России и Украины за несколько встреч

Фидан: Проблемы между Россией и Украиной не решить за несколько раундов встреч
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Вопросы, связанные с урегулированием конфликта России и Украины, сложные, и их не решить за несколько раундов встреч, заявил в эфире телеканала A haber глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что в ходе прошлого раунда переговоров стороны снова договорились об обмене пленными. Кроме того, российская и украинская делегации рассказали друг другу о своих позициях, обменялись меморандумами, которые необходимо обсудить на слудующей встрече.

«Но я уже говорил ранее, проблема [украинского конфликта] очень большая, это не тот вопрос, который можно решить за несколько встреч», — подчеркнул дипломат.

Также Фидан рассказал, что Турция готова принять следующие переговоры РФ и Украины.

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