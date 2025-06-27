МИД Турции заявил о невозможности решить проблемы России и Украины за несколько встреч

Фидан: Проблемы между Россией и Украиной не решить за несколько раундов встреч

Вопросы, связанные с урегулированием конфликта России и Украины, сложные, и их не решить за несколько раундов встреч, заявил в эфире телеканала A haber глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что в ходе прошлого раунда переговоров стороны снова договорились об обмене пленными. Кроме того, российская и украинская делегации рассказали друг другу о своих позициях, обменялись меморандумами, которые необходимо обсудить на слудующей встрече.

«Но я уже говорил ранее, проблема [украинского конфликта] очень большая, это не тот вопрос, который можно решить за несколько встреч», — подчеркнул дипломат.

Также Фидан рассказал, что Турция готова принять следующие переговоры РФ и Украины.