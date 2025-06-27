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22:37, 27 июня 2025Мир

ВВС Германии подняли истребители в небо из-за российского самолета

Bild: Германия по тревоге подняла истребители в небо из-за российского Ил-20М
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии подняли в небо по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в пятницу, 27 июня, в 09:02 по местному времени (10:02 мск) радары НАТО засекли Ил-20М. Как отметили источники, он якобы вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве.

В 09:32 (10:32 мск) с авиабазы в Лаге для перехвата российского самолета в небо были подняты два истребителя Eurofighter. Как уточнили журналисты, они установили с ним визуальный контакт в 100 километрах от побережья Германии. Издание добавило, что Ил-20М продолжил двигаться в западном направлении, примерно в 40 километрах от острова Узедом изменил курс и направился на север. При этом воздушного пространства ФРГ он не нарушил.

6 июня истребители ВВС Германии также поднимали в небо для сопровождения российского Ил-20.

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