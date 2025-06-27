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21:02, 27 июня 2025Культура

Миронов высказался о партнерстве с недружественными странами

Худрук Театра Наций Миронов заявил о партнерстве с недружественными странами
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Художественный руководитель Государственного академического театра наций Евгений Миронов высказался о своих контактах с коллегами из недружественных стран. Его слова приводит агентство ТАСС.

Народный артист России считает, что восстановление прежних связей с иностранными деятелями искусств и учреждениями — это вопрос времени.

«Рано или поздно наши коллеги, с которыми я продолжаю поддерживать отношения, мои близкие друзья в том числе, приедут. Мы обязательно создадим с ними что-то новое», — сообщил Миронов.

Когда именно произойдет возвращение, актер спрогнозировать не смог. На данный момент, по его словам, Театр Наций сотрудничает преимущественно с представителями стран БРИКС.

Ранее стало известно, что Евгений Миронов рассказал о ссоре с дочкой Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО).

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