Миронов высказался о партнерстве с недружественными странами

Художественный руководитель Государственного академического театра наций Евгений Миронов высказался о своих контактах с коллегами из недружественных стран. Его слова приводит агентство ТАСС.
Народный артист России считает, что восстановление прежних связей с иностранными деятелями искусств и учреждениями — это вопрос времени.
«Рано или поздно наши коллеги, с которыми я продолжаю поддерживать отношения, мои близкие друзья в том числе, приедут. Мы обязательно создадим с ними что-то новое», — сообщил Миронов.
Когда именно произойдет возвращение, актер спрогнозировать не смог. На данный момент, по его словам, Театр Наций сотрудничает преимущественно с представителями стран БРИКС.
Ранее стало известно, что Евгений Миронов рассказал о ссоре с дочкой Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО).