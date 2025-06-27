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11:37, 27 июня 2025Экономика

С поставками грузов в Россию из стран СНГ начались проблемы

«Известия»: Сроки доставки грузов из стран СНГ в Россию выросли на две недели
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В последнее время сроки доставки грузов из стран СНГ, за исключением Белоруссии, резко выросли из-за усиления таможенных проверок. Об этом со ссылкой на представителей бизнеса сообщают «Известия».

Коммерческий директор Novasmart Ольга Шоалл уточнила, что сильнее всего ситуация ухудшилась на границе с Казахстаном. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский подтвердил, что если раньше доставка через республику занимала 10-30 дней, то теперь она может затягиваться до полутора месяцев.

Глава ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов объяснил, что казахстанские таможенники досматривают почти все грузы, так что время простоя на погранпереходах выросло в три раза.

В свою очередь, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов объяснил, что чаще всего усиленные проверки касаются поставок электроники, автокомпонентов и комплектующих. По словам Шоалл, таможенников интересует и продукция двойного назначения, то есть та, которую можно использовать в военных целях.

По словам Разумовского, особенно следят, например, за вычислительной инфраструктурой, а вот брендовые вещи, такие как сумки Gucci или Louis Vuitton, проходят без проблем.

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Участники рынка объясняют ужесточение контроля давлением западных стран, которые более пристально контролируют выполнение санкций. Тот же Казахстан может стремиться продемонстрировать прозрачность торговых потоков внешним партнерам.

Задержки на таможне, по мнению Иванова, могут вызывать временный дефицит в отдельных нишах, например, в электронике и автокомпонентах. Вслед за этим вырастут цены для потребителей, вплоть до десяти процентов. В такую сумму войдут рост стоимости логистики и проблемы с оборачиваемостью капитала. Впрочем, пока разрывов в поставках не наблюдается.

Филатов уточнил, что из-за длительных простоев на границе перевозчики теряют до 20 тысяч рублей в сутки. За первые пять месяцев года стоимость логистики выросла на четверть, а кроме того, промедление может грозить перевозчикам штрафами.

Ранее глава «АвтоГрузЭкса» пожаловался на активность китайских перевозчиков внутри России. По его словам, компании предлагают более низкие тарифы, поскольку условия для бизнеса в Китае значительно проще, игнорируют штрафы и обязательные платежи и постепенно вытесняют конкурентов.

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