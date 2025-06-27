Путин напомнил о давнем обещании НАТО России

Путин: Россию кинули, обещая нерасширение НАТО на восток

Россию кинули, обещая нерасширение НАТО на восток. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, хотя западные страны обещали «ни дюйма», было несколько волн расширения. «Началось все с чего? С того, что нас надули, обманули, грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток», — отметил политик.

Путин обратил внимание на то, что западные страны поощряли сепаратизм и терроризм по принципу «все хорошо, если это против России». Он подчеркнул, что агрессию проявляет Запад, а не Россия.