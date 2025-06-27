Путин объявил о новом раунде переговоров с Украиной

Путин: Россия готова провести в Стамбуле следующий раунд переговоров с Украиной

Россия готова провести в Стамбуле следующий раунд переговоров с Украиной и благодарна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за содействие. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы», — отметил российский лидер.

Глава государства уточнил, что предметом переговоров станет обсуждение меморандумов, составленных представителями Москвы и Киева.

Ранее Владимир Путин отметил, что меморандумы России и Украины имеют противоположное содержание. По его словам, это неудивительно.