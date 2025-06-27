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05:38, 27 июня 2025Бывший СССР

ВС России смогли зайти в новый населенный пункт и начать бои за его освобождение

Марочко: ВС России зашли в Удачное в ДНР и начали бои за его освобождение
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВС России удалось зайти в Удачное в Донецкой народной республике (ДНР) и начать бои за его освобождение. О том, к чему приведет взятие населенного пункта под контроль российских войск, рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

По его словам, это расширит зону контроля на административной границе региона.

«Мы уже находимся в Удачном, который находится восточнее от Молодецкого, там начались бои. Этот населенный пункт будет позволять контролировать украинскую группировку в данном районе», — подчеркнул военный эксперт. Также переход Удачного под контроль ВС РФ поможет активнее продвигаться вдоль границы ДНР для дальнейшего освобождения республики.

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