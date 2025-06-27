Замглавы российского города сбежал из страны после обвинений в коррупции

Экс-замглавы Химок Минаев сбежал из России после обвинений в коррупции

Бывший заместитель главы подмосковных Химок Николай Минаев уехал из России после обвинений в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В отношении Минаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным канала, скоро по связанным с ним адресам пройдут обыски.

Ранее он официально уволился из администрации Химок, однако за две недели до этого перестал ходить на работе без объяснения причин.

Вечером 26 июня стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали главу администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлию Логвиненко и главу администрации муниципального образования «Город Колпино» Дмитрия Кохно.