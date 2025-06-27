Жена пропавшего по пути домой участника СВО раскрыла детали последнего разговора с ним

V1.RU: Участник СВО из Волгограда пропал по пути домой

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Волгограда пропал по пути домой. При этом жена бойца рассказала об одной странности — в сети появились ориентировки на него разного содержания, пишет V1.RU.

Со слов россиянки, в июне мужчина планировал вернуться с фронта в отпуск. До 16 июня они якобы были на связи и планировали семейный отдых, а после этой даты военнослужащий исчез. Женщина раскрыла детали последнего разговора с ним — тот сообщил, что выписывается из госпиталя в Курске. «Сказал, что за ним приехали, они едут на место, но могут и на задачу отправить. И с того момента он больше не выходил на связь», — отметила она.

Как сообщает издание, одновременно с этим в городе стали появляться ориентировки с фотографией пропавшего Андрея Володина, в которых указано, что якобы мужчина в летней военной форме покинул воинскую часть без оружия и боеприпасов и сейчас может находиться в Курске. В соцсетях его и вовсе назвали особо опасным преступником. «Хотя даже в ориентировке указано, что он не судим», — рассказала изданию жена военнослужащего.

При этом в объявлениях указали номера телефонов родственников. Жена бойца СВО отрицает, что распространяла такие листовки. «Я не знаю, почему такие ориентировки на него идут. Мне, конечно, интересно, где он. Я его ищу, спрашиваю у родственников, сослуживцев, звоню в воинскую часть, но к этим ориентировкам не имею никакого отношения. Я не понимаю, что происходит», — отметила она.

Ранее в Пензе почти ослепшего из-за ран ветерана СВО нашли ночующим на вокзале. После выписки из госпиталя ему нужно было несколько дней ждать самолета в Москву.