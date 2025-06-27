Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:49, 27 июня 2025Россия

Жена пропавшего по пути домой участника СВО раскрыла детали последнего разговора с ним

V1.RU: Участник СВО из Волгограда пропал по пути домой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Волгограда пропал по пути домой. При этом жена бойца рассказала об одной странности — в сети появились ориентировки на него разного содержания, пишет V1.RU.

Со слов россиянки, в июне мужчина планировал вернуться с фронта в отпуск. До 16 июня они якобы были на связи и планировали семейный отдых, а после этой даты военнослужащий исчез. Женщина раскрыла детали последнего разговора с ним — тот сообщил, что выписывается из госпиталя в Курске. «Сказал, что за ним приехали, они едут на место, но могут и на задачу отправить. И с того момента он больше не выходил на связь», — отметила она.

Как сообщает издание, одновременно с этим в городе стали появляться ориентировки с фотографией пропавшего Андрея Володина, в которых указано, что якобы мужчина в летней военной форме покинул воинскую часть без оружия и боеприпасов и сейчас может находиться в Курске. В соцсетях его и вовсе назвали особо опасным преступником. «Хотя даже в ориентировке указано, что он не судим», — рассказала изданию жена военнослужащего.

При этом в объявлениях указали номера телефонов родственников. Жена бойца СВО отрицает, что распространяла такие листовки. «Я не знаю, почему такие ориентировки на него идут. Мне, конечно, интересно, где он. Я его ищу, спрашиваю у родственников, сослуживцев, звоню в воинскую часть, но к этим ориентировкам не имею никакого отношения. Я не понимаю, что происходит», — отметила она.

Ранее в Пензе почти ослепшего из-за ран ветерана СВО нашли ночующим на вокзале. После выписки из госпиталя ему нужно было несколько дней ждать самолета в Москву.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это чувствительно для Трампа». Украина потеряла важнейшее месторождение лития. Как это укрепит позиции России на переговорах?

    Врач перечислил препятствующие старению продукты

    Путин заявил о росте зарплат в России

    Четыре женщины пережили удар молнии и сделали одинаковые татуировки

    Депутат Заксобрания Петербурга стал фигурантом дела о получении взятки двумя чиновниками

    Банда россиян похитила человека и изнасиловала ножкой от табурета

    Минюст внес в список иноагентов уехавшего из России рэпера

    Стала известна судьба выпавшего из катера под Москвой пятилетнего мальчика

    Центробанк повысил курс доллара

    В РФС рассказали о желании проводить в стране чемпионаты Европы и мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости