Британская спецслужба 20 лет искала российского шпиона и не нашла

Служба безопасности Великобритании MI5 на протяжении 20 лет проводила операцию по поиску «крота», якобы шпионившего на Россию Об этом пишет The Guardian.
В 1990-х годах американское ЦРУ передало своим союзникам информацию, будто сотрудник британской разведки MI6 передавал сверхважную информацию Москве. Объект занимал руководящую должность и имел доступ к широкому спектру высокосекретных материалов.
За ним устроили тотальную слежку, которую сняли только в 2015 году. Агенты под вымышленными именами следили за подозреваемым в нескольких странах, при этом их предупредили, что если их по какой-либо причине поймают, то власти не смогут им помочь.
Однако расследование оказалось безуспешным — за все это время не удалось собрать доказательств его измены. По одной из версий, шпион мог понять, что за ним устроили охоту, и прекратил активность. Источник издания признал, что крайне необычная по масштабу операция стала самой длительной и дорогостоящей за последнее время.