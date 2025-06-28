Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:00, 29 июня 2025Мир

Британская спецслужба 20 лет искала российского шпиона и не нашла

Guardian: Британская спецслужба MI5 20 лет безуспешно искала российского шпиона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Служба безопасности Великобритании MI5 на протяжении 20 лет проводила операцию по поиску «крота», якобы шпионившего на Россию Об этом пишет The Guardian.

В 1990-х годах американское ЦРУ передало своим союзникам информацию, будто сотрудник британской разведки MI6 передавал сверхважную информацию Москве. Объект занимал руководящую должность и имел доступ к широкому спектру высокосекретных материалов.

За ним устроили тотальную слежку, которую сняли только в 2015 году. Агенты под вымышленными именами следили за подозреваемым в нескольких странах, при этом их предупредили, что если их по какой-либо причине поймают, то власти не смогут им помочь.

Однако расследование оказалось безуспешным — за все это время не удалось собрать доказательств его измены. По одной из версий, шпион мог понять, что за ним устроили охоту, и прекратил активность. Источник издания признал, что крайне необычная по масштабу операция стала самой длительной и дорогостоящей за последнее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии вышел к протестующим

    В России адвоката впервые лишили статуса за отъезд из страны

    Экс-премьер Украины необычно высказался о Путине

    Пять российских аэропортов приостановили работу ради безопасности

    Протестующих в Белграде уличили в призывах к «убийству Сербии»

    Британская спецслужба 20 лет искала российского шпиона и не нашла

    Два ребенка насмерть отравились ягодами в российском лесу

    Маск предупредил о долговом рабстве США из-за Трампа

    Флоридское чудовище. Легендарный гигантский аллигатор наводил ужас на целый регион. Существовал ли он на самом деле?

    «Русификация прошла успешно». Соцсети заполонили видео с песнями на русском языке. Чем иностранцев завлекла музыка из России?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости