Британская спецслужба 20 лет искала российского шпиона и не нашла

Guardian: Британская спецслужба MI5 20 лет безуспешно искала российского шпиона

Служба безопасности Великобритании MI5 на протяжении 20 лет проводила операцию по поиску «крота», якобы шпионившего на Россию Об этом пишет The Guardian.

В 1990-х годах американское ЦРУ передало своим союзникам информацию, будто сотрудник британской разведки MI6 передавал сверхважную информацию Москве. Объект занимал руководящую должность и имел доступ к широкому спектру высокосекретных материалов.

За ним устроили тотальную слежку, которую сняли только в 2015 году. Агенты под вымышленными именами следили за подозреваемым в нескольких странах, при этом их предупредили, что если их по какой-либо причине поймают, то власти не смогут им помочь.

Однако расследование оказалось безуспешным — за все это время не удалось собрать доказательств его измены. По одной из версий, шпион мог понять, что за ним устроили охоту, и прекратил активность. Источник издания признал, что крайне необычная по масштабу операция стала самой длительной и дорогостоящей за последнее время.