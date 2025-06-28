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11:47, 28 июня 2025Россия

Fix Price в российском регионе закрыли из-за антисанитарии

На Кубани в Fix Price выявили нарушения санитарного законодательства
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора проверили магазины Fix Price и выявили ряд нарушений санитарного законодательства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В магазинах в Армавире, Новокубанском и Успенском районах выявили значительные нарушения санитарного законодательства. Например, было зафиксировано отсутствие горячего водоснабжения, несоблюдение личной гигиены сотрудников, плохое санитарно-техническое состояние помещений, отсутствие условий для обработки корзин покупателей и использование просроченных дезинфицирующих средств.

В Армавире суд уже приостановил деятельность Fix Price на 14 суток, по остальным точкам назначены судебные заседания.

Ранее стало известно, что российская сеть товаров с фиксированными ценами Fix Price начала получать лицензии на продажу крепкого алкоголя. Предполагается продажа водки, виски, рома и настоек. Ранее в Fix Price продавали только пиво и пивные напитки.

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