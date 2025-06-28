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22:35, 27 июня 2025Культура

Номинант на «Оскар» сыграет роль Гамлета на сцене московского театра

Актер Юра Борисов сыграет роль Гамлета на сцене МХТ имени Чехова
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В новом спектакле Андрея Гончарова в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова сыграет российский актер Юра Борисов. Он исполнит роль Гамлета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«В следующем сезоне на основной сцене МХТ планируется премьера спектакля "Гамлет". Режиссер — Андрей Гончаров, в заглавной роли — Юра Борисов», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что эту информацию предоставил Константин Хабенский в ходе вечера из цикла «Художественный разговор с художественным руководителем».

Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» в 2025 году за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Актер не получил статуэтку — она досталась Кирану Калкину, исполнившему второстепенную роль в картине «Настоящая боль». «Анора» победила в номинации «Лучший фильм».

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