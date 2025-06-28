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15:11, 28 июня 2025Россия

В России прошло открытие шести новых молодежных центров

Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в шести регионах
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых молодежных центров в шести регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие приурочили к празднованию Дня молодежи. В ходе общения с главой государства представители молодежных организаций рассказали об особенностях новых центров. В них будут работать с различными категориями молодых россиян — среди них юные творцы, граждане исторических регионов, небольших городов и сел, участники Движения первых, а также молодые люди, которым нужна психологическая поддержка.

В разговоре с Путиным представители молодого поколения России поделились своими успехами, а также рассказали о перспективах, которые появятся с открытием новых центров.

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