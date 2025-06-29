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09:31, 29 июня 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о потере еще одного истребителя F-16

Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель F-16 вместе с пилотом первого класса
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли еще один американский истребитель F-16. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале пресс-службы украинской военной авиации.

«Этой ночью (...) самолет [F-16] получил повреждения и начал терять высоту (...). Пилот катапультироваться не смог», — указано в сообщении.

Истребителем управлял летчик первого класса подполковник Максим Устименко, который также не смог выжить. Сообщается, что самолет F-16 участвовал в отражении атаки беспилотников.

5 июня также сообщалось о сбитом истребителе F-16 ВСУ над Сумской областью. Подробности происшествия на тот момент не приводились.

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