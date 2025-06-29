Стали известны подробности массированной ночной атаки на Украину

ВС РФ в ходе ночной атаки на Украину использовали 450 дронов и 40 ракет

Вооруженные силы (ВС) России в ходе массированной ночной атаки на Украину использовали 450 дронов и 40 ракет различного класса. Подробности о характере ударов стали известны из сообщения Telegram-канала «Военный обозреватель».

«Более 450 беспилотников-камикадзе типа "Герань-2" и не менее 40 ракет различного класса работали сегодня ночью по целям на территории Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что наиболее интенсивные удары были нанесены по целям во Львовской, Черкасской и Николаевской областях.

В ночь на 29 июня российские войска провели массированную атаку на Украину с применением ракет и беспилотников. Как сообщили военкоры, большая группа дронов «Герань» была запущена по центральной и западной части страны. Кроме того, со стороны Черного моря через Херсонскую область наносились удары ракетами «Калибр».