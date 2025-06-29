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07:00, 29 июня 2025Экономика

В России определили среднюю зарплату подростков

HeadHunter: средняя зарплата подростков в 2025 году составила 31,4 тысячи рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Медианная заработная плата подростков составила 31,4 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на проведенное исследование сервиса HeadHunter.

Аналитика показала, что с начала года россияне в возрасте от 14 до 18 лет опубликовали более 682 тысяч резюме, в то время как работодатели отправили почти три миллиона приглашений. Данные цифры показывают растущий интерес молодежи к подработке, а также наличие высокого спроса у бизнеса на молодых специалистов.

Чаще всего подростки выбирают для подработки сферы обслуживания, логистики и продаж. Самое большое количество резюме фиксируется в вакансиях официанта, бармена и баристы (девять процентов). На втором месте оказались упаковщики и комплектовщики (семь процентов). Тройку рейтинга замкнули менеджеры по продажам и работе с клиентами (пять процентов).

В топ-10 самых популярных подработок среди подростков летом 2025 года также попали курьер (пять процентов), разнорабочий, оператор call-центра и продавец-консультант/кассир (по четыре процента). Помимо них, спросом пользуется кассир-операционист (три процента), грузчик и администратор (по два процента).

Ранее в Сбере рассказали о росте числа подростков-инвесторов. Выяснилось, что за квартал количество подростков, увлекающихся инвестициями, выросло в шесть раз. Лидирующую позицию в объеме покупок заняли акции.

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