Политолог Доктороу: Усиление НАТО добьется уступок от РФ из-за ядерного оружия

Усиление НАТО не имеет смысла, поскольку альянс мог забыть о главном козыре России в виде ядерного оружия. Об этом напомнил американский политолог Гилберт Доктороу.

«Какой будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону», — сказал он.

По его словам, идея военного поражения России бессмысленна, поскольку такое развитие событий невозможно «даже в теории».

Прежде немецкий депутат Йенс Шпан призвал Великобританию и Францию дать Германии прямой доступ к ядерному оружию. Он подчеркнул, что такое решение будет дорого стоить, однако «тот, кто хочет защиты, должен и финансировать ее».

