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12:07, 29 июня 2025Бывший СССР

Во Львовской области загорелся промышленный объект

В Дрогобычском районе Львовской области загорелся промышленный объект
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Дрогобычском районе Львовской области после удара загорелся объект промышленной инфраструктуры. Об этом написал глава районной военной администрации Степан Кулиняк на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Россия атаковала Дрогобычский район дронами и ракетами. Есть попадания в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар», — отметил он.

В результате удара часть города Дрогобыч оказалась без электроснабжения. При этом по предварительным данным никто из горожан не пострадал. Кроме того, сообщалось о серии взрывов и во Львове.

О массированной российской атаке по украинской территории сообщали сегодня ночью. Взрывы, в частности, раздавались в городе Ровно на западе Украины.

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