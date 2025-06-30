Мать и сын едва спаслись от птиц-убийц

В Австралии мать и сын спаслись от птиц, способных убить человека одним ударом

В штате Квинсленд, Австралия, мать и сын едва сбежали от казуаров. Об этом сообщает New York Post.

Когда мать и ее маленький ребенок возвращались с пляжа Мишн-Бич, за ними увязались птенец казуара и его родитель. Женщина знала о репутации птиц-убийц, поэтому постаралась поскорее завести сына внутрь дома и самой скрыться за закрытой дверью. Этот момент попал на видео.

Казуары известны острыми кинжалообразными когтями. Они способны погубить человека одним ударом ноги. Департамент окружающей среды, туризма, науки и инноваций штата заявил, что матери и ребенку повезло остаться в живых.

Сотрудники департамента добавили, что эти особи были приучены к человеческой еде. Такие птицы всегда ожидают от людей угощений и, не получая их, становятся агрессивными. По этой причине власти штата призвали не кормить казуаров и не подходить к ним близко.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жители деревни Хаверинг-атте-Бауэр стали жертвой террора хищной птицы. Агрессивная самка канюка поселилась рядом с начальной школой и начала нападать на прохожих.

