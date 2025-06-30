На подконтрольной Украине территории под Покровском люди в военной форме расстреляли семью

«Страна»: Люди в военной форме расстреляли семью под Покровском, чтобы ограбить

На подконтрольной Украине территории под Покровском (Красноармейском) люди в военной форме расстреляли семью, чтобы ее ограбить. Об этом сообщает «Страна.ua».

О происшествии в селе Гришино рассказал знакомый погибшего Владислава Карпачева Станислав Прытков. Он отметил, что люди в форме ворвались в дом ночью, застрелили мать и собаку, после чего нашли спрятавшегося в подвале Владислава и расправились с ним.

Злоумышленники ограбили дом и угнали машину, которую потом видели в Днепропетровской области. Она спокойно проехала три блокпоста, рассказал Прытков.

«Прямо о том, что убили военные, никто не говорит. Используют формулировку "люди в форме с оружием"», — добавил он. Полиция произошедшее официально не комментировала.

Ранее беженцы сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в Донецкой народной республике (ДНР) за помощь российским военным.

