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07:45, 30 июня 2025Силовые структуры

Осужденный по делу о подрыве «Невского экспресса» попытался отменить приговор

Осужденный по делу о подрыве «Невского экспресса» Аушев хотел отменить приговор
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Пожизненно осужденный по делу о подрыве «Невского экспресса» в 2009 году Зелимхан Аушев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытался отменить назначенное ему наказание. Об этом рассказывает РИА Новости.

Аушев обратился в суд с иском о признании его прав нарушенными. Он заявил, что назначенное ему наказание является неснижаемым, и он лишен возможности выйти из колонии. Мужчина посчитал это унижением человеческого достоинства и причинением нравственных страданий. Отмечается, что ходатайство об условно-досрочном освобождении Аушев не подавал, так как такую возможность он получил после отбытия 25 лет лишения свободы.

Суд первой и апелляционной инстанции не удовлетворили требования Аушева, Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил отказы в иске и прекратил производство по делу.

Поезд «Невский экспресс», следовавший из Москвы в Петербург, был подорван самодельной бомбой в районе Бологого 27 ноября 2009 года. 132 получили ранения, 27 человек не удалось спасти. После прибытия на место следователей произошел второй взрыв, в результате которого был контужен глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Среди десяти фигурантов дела о подрыве «Невского экспресса» было девять представителей клана Картоевых. Из них трое, а также десятый фигурант Зелимхан Аушев получили пожизненные сроки.

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