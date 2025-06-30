Россиян предупредили о вредоносном приложении якобы для поиска бойцов СВО

Telegram-канал «Комитет Красного Креста» заявил, что в сети появилось приложение якобы от Красного Креста для поиска бойцов СВО среди пленных. Однако распространяемый файл оказался вредоносным, а сам канал — фейковым.

«Установите приложение, чтобы подать запрос на поиск среди пленных бойцов СВО. Запросы принимаются по очереди. Представители организации посещают пленных и делятся информацией о них», — говорится в публикации. К посту также прикреплен установочный файл.

В том же Telegram-канале опубликована инструкция по установке приложения. Кроме того, в нем присутствуют публикации, в которых вложены якобы видео и фото бойцов СВО — однако в действительности вместо них к постам прикреплен также некий установочный файл.

Telegram-канал «Комитет Красного Креста» был создан 19 июня, на данный момент в нем состоит только 174 подписчика. В его публикациях присутствуют орфографические и пунктуационные ошибки, а у самого аккаунта нет галочки верификации, подтверждающей его подлинность. Все это указывает на фейковый характер канала.

В Telegram уже присутствуют официальные аккаунты Международного Комитета Красного Креста (МККК), а также Российского Красного Креста (РКК). В отличие от канала, в котором размещалась ссылка на приложение, они верифицированы, в каждом состоит больше 10 тысяч пользователей. Кроме того, оба канала зарегистрированы в перечне Роскомнадзора.

Ссылки на эти каналы размещены на официальных сайтах МККК и РКК, что также свидетельствует о подлинности ресурсов.

В МККК предупредили, что от фальшивого аккаунта Комитета Красного Креста семьям военнослужащих рассылают вирусные файлы с расширением .apk. «Файл может называться как угодно — "список военнопленных", "приложение Красного Креста", "фотоальбомы пленных" и так далее», — указали в организации. Там также заявили, что установка такого файла может привести к взлому соцсетей и банковских приложений, а также к утечке данных.

О том, что Telegram-канал, предлагающий установить приложение для поиска бойцов СВО, поддельный, а файл является вредоносным, также сообщило МВД РФ в канале «Вестник Киберполиции России». «Не открывайте и не устанавливайте файлы от неизвестных отправителей!» — призвали в ведомстве.

При этом официальные РКК и МККК действительно помогают гражданам с поиском близких в ходе конфликта на Украине. Инструкции о том, как обратиться за помощью, доступны на сайтах организаций (1, 2).

Ряд российских изданий опубликовал достоверную информацию о том, что приложение для поиска бойцов СВО якобы от Комитета Красного Креста является фейковым и вредоносным (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».