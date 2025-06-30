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17:59, 30 июня 2025Моя страна

Россияне полюбили туры для отдыха от гаджетов

АИРИС: Россияне полюбили йога-туры и ретриты
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Zen Bear Yoga / Unsplash

Россияне полюбили ретриты и программы цифрового детокса. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, новые виды туризма стали более востребованы в туристическом сезоне 2025 года. Так, путешественники стали чаще ездить в туры, ориентированные на отдых от гаджетов, и на йога-ретриты. Кроме того, популярностью пользуются «сонные программы», ориентированные на оздоровление организма.

«Среди наиболее востребованных направлений — Алтай, Карелия, Кавказские Минеральные Воды, Тюменская область и Сибирь», — добавил Анфиногенов.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили путешествия по заповедникам страны. Туристический поток в нацпарки вырос до 17 миллионов человек в год.

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