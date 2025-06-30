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05:36, 30 июня 2025Мир

Сербия подумает об использовании платежной системы «Мир»

Мацут: Сербия рассмотрит использование российской платежной системы «Мир»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Сербия подумает об использовании российской платежной системы «Мир». О рассмотрении такого варианта заявил в интервью «Известиям» премьер-министр республики Джуро Мацут.

«Конечное решение остается за нашими финансовыми институтами», — уточнил в ходе беседы глава сербского правительства.

Он также напомнил о сотрудничестве между странами в авиационной сфере. Так, авиакомпания Air Serbia вопреки серьезному политическому давлению не стала прекращать полеты в РФ после февраля 2022 года. Сейчас рейсы компании осуществляются в несколько российских городов.

«Мы продолжим наши полеты в Россию, а Air Serbia примет решение о возможных новых направлениях и рейсах в Россию в зависимости от потребностей рынка», — добавил Мацут.

Ранее возможность запуска оплаты картами «Мир» оценили в Таиланде. Отмечается, что в стране положительно оценивают перспективу такого решения, но на реализацию потребуется время.

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