В «Ленте.ру» сменится главный редактор

Владимир Тодоров покидает пост главного редактора «Ленты.ру»

Владимир Тодоров покидает пост главного редактора «Ленты.ру». С 1 июля временно исполняющим обязанности главреда станет генеральный директор онлайн-медиа Андрей Цыпер. Он будет курировать контентную стратегию издания до назначения нового главного редактора, чье имя будет объявлено в ближайшее время.

В свою очередь, Тодоров решил сосредоточиться на работе с документальными проектами в онлайн-кинотеатре Okko. Ранее он совмещал несколько должностей: помимо главреда «Ленты.ру» он был также директором по развитию медиа Rambler&Co и продюсером в Okko.

Андрей Цыпер отметил, что Тодоров — профессионал, который сделал «Ленту.ру» одним из самых авторитетных и цитируемых медиа в стране. По словам Цыпера, за восемь лет в холдинге Тодоров прошел серьезную трансформацию как медиаменеджер и постепенно сместил фокус в сторону киноиндустрии.

Желаем Владимиру новых творческих свершений и новых признаний! Благодарю его за совместную работу в Rambler&Co Андрей Цыпер генеральный директор «Ленты.ру»

Владимир Тодоров заявил, что пришло время двигаться дальше. «Теперь буду посвящать больше усилий продюсированию как документальных, так и других проектов в сфере кино», — отметил он.

«Лента.ру» остается в надежных руках, потому что за все эти годы сформирован один из лучших коллективов на российском медиарынке Владимир Тодоров

Тодоров считается самым молодым главным редактором федерального СМИ в России. Он работал в «Ленте.ру» с 2016 года, а уже в 2017-м в возрасте 23 лет возглавил редакцию. Среди его наиболее заметных работ — журналистские расследования о «Группах смерти» во «ВКонтакте» и о даркнете («Очень темные дела»). Под его руководством издание стало одним из лидеров по числу спецпроектов и получило множество номинаций на различные премии — «ТЭФИ-Мультимедиа», «Премии Рунета» и других.