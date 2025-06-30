Зеленский сделал заявление о наступлении России под Сумами

Зеленский заявил, что российский замысел наступления под Сумами не реализуется

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российский замысел наступления под Сумами не реализуется. Об этом он высказался в Telegram-канале после совещания с военными и министром обороны Рустемом Умеровым.

Как уточнил политик, отдельно обсуждалось сумское направление. По словам Зеленского, неделю назад Вооруженным силам Украины (ВСУ) были определены специальные задачи и конкретные рубежи.

«На сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно», — сделал заявление он. Как отметил Зеленский, замысел наступления России на этом направлении якобы не реализуется.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации ведут наступление на город Сумы.