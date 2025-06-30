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21:30, 30 июня 2025Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о наступлении России под Сумами

Зеленский заявил, что российский замысел наступления под Сумами не реализуется
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российский замысел наступления под Сумами не реализуется. Об этом он высказался в Telegram-канале после совещания с военными и министром обороны Рустемом Умеровым.

Как уточнил политик, отдельно обсуждалось сумское направление. По словам Зеленского, неделю назад Вооруженным силам Украины (ВСУ) были определены специальные задачи и конкретные рубежи.

«На сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно», — сделал заявление он. Как отметил Зеленский, замысел наступления России на этом направлении якобы не реализуется.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации ведут наступление на город Сумы.

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