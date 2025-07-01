67-летняя Шэрон Стоун снялась в рекламе с обнаженным мужчиной

Американская актриса, продюсер и бывшая модель снялась в откровенной рекламе бренда Mugler. Соответствующие публикации появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» предстала у бассейна под открытым небом в черном макси-платье, которое оголяло ее плечи. Перед артисткой спиной к камере стоял обнаженный мужчина.

Кроме того, знаменитость запечатлели в прозрачных колготках с широко разведенными в стороны ногами и в жакете с глубоким декольте без бюстгальтера.

Известно, что новая кампания Mugler Re/edit посвящена переосмыслению 24 культовых образов, созданных брендом с 1985 по 2000 год.

В июне Шэрон Стоун также оголила грудь в съемке для Vogue.