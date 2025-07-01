Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:15, 1 июля 2025Ценности

67-летняя Шэрон Стоун снялась в рекламе с обнаженным мужчиной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mugler

Американская актриса, продюсер и бывшая модель снялась в откровенной рекламе бренда Mugler. Соответствующие публикации появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» предстала у бассейна под открытым небом в черном макси-платье, которое оголяло ее плечи. Перед артисткой спиной к камере стоял обнаженный мужчина.

Кроме того, знаменитость запечатлели в прозрачных колготках с широко разведенными в стороны ногами и в жакете с глубоким декольте без бюстгальтера.

Известно, что новая кампания Mugler Re/edit посвящена переосмыслению 24 культовых образов, созданных брендом с 1985 по 2000 год.

В июне Шэрон Стоун также оголила грудь в съемке для Vogue.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль поблагодарил Трампа

    Использование российских комплектующих захотели сделать обязательным

    Один из богатейших людей мира пожалел денег на свадьбу в Венеции

    В России задумали заменить производство энергии ее накоплением

    Эффективность российского антидронового «Радона-О» оценили

    Стали известны последствия массированной атаки украинских дронов по ЛНР

    В России высказались о возможности восстановления отношений с Азербайджаном

    Военный обозреватель порассуждал о выжигающем электронику противника супероружии России

    Эффективность утильсбора для защиты авторынка в России оценили

    Путин дал новое поручение в связи с терактами ВСУ на железной дороге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости