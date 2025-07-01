«Аэрофлот» выполнил благотворительный музыкальный рейс с концертом Леонида Агутина

«Аэрофлот» передал средства от концерта Агутина и Socrat&Lera в фонд дельфинов

«Аэрофлот» выполнил благотворительный музыкальный рейс SU1176 по маршруту Москва — Сочи, в рамках которого на высоте 10 тысяч метров состоялся концерт Леонида Агутина, а также дуэта Socrat & Lera. На борту прозвучали как популярные хиты, так и новые композиции артиста. Ведущим выступил Андрей Давинчи.

Уникальный рейс был организован совместно с командой Леонида Агутина и приурочен к VI Семейному образовательному форуму AguTeens, который пройдет в Сочи с 1 по 11 июля. «Аэрофлот» стал официальным перевозчиком мероприятия и примет участие в его образовательной программе.

Так, 9 июля в рамках Звездного лектория с лекцией перед юными слушателями выступит начальник отдела летных стандартов, ведущий пилот-инспектор «Аэрофлота» Артур Мухитдинов. Он расскажет о профессии пилота, поделится опытом и интересными фактами из авиационной практики.

Средства, вырученные от продажи билетов на благотворительный рейс, будут направлены в научно-экологический центр, который занимается сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов. Эта экологическая инициатива входит в число проектов, поддерживаемых «Аэрофлотом». Компания уделяет особое внимание вопросам устойчивого развития, рационального использования природных ресурсов и взаимодействует с ведущими природоохранными организациями России.

