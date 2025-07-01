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21:12, 1 июля 2025Экономика

«Аэрофлот» выполнил благотворительный музыкальный рейс с концертом Леонида Агутина

«Аэрофлот» передал средства от концерта Агутина и Socrat&Lera в фонд дельфинов
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Аэрофлот» выполнил благотворительный музыкальный рейс SU1176 по маршруту МоскваСочи, в рамках которого на высоте 10 тысяч метров состоялся концерт Леонида Агутина, а также дуэта Socrat & Lera. На борту прозвучали как популярные хиты, так и новые композиции артиста. Ведущим выступил Андрей Давинчи.

Уникальный рейс был организован совместно с командой Леонида Агутина и приурочен к VI Семейному образовательному форуму AguTeens, который пройдет в Сочи с 1 по 11 июля. «Аэрофлот» стал официальным перевозчиком мероприятия и примет участие в его образовательной программе.

Так, 9 июля в рамках Звездного лектория с лекцией перед юными слушателями выступит начальник отдела летных стандартов, ведущий пилот-инспектор «Аэрофлота» Артур Мухитдинов. Он расскажет о профессии пилота, поделится опытом и интересными фактами из авиационной практики.

Средства, вырученные от продажи билетов на благотворительный рейс, будут направлены в научно-экологический центр, который занимается сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов. Эта экологическая инициатива входит в число проектов, поддерживаемых «Аэрофлотом». Компания уделяет особое внимание вопросам устойчивого развития, рационального использования природных ресурсов и взаимодействует с ведущими природоохранными организациями России.

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