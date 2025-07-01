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12:49, 1 июля 2025Экономика

Банкам запретили снижать ставку по ипотеке за одну вещь

Банкам запретили получать от заемщика комиссию за снижение процента по ипотеке
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Российским банкам с 1 июля запрещено получать от заемщика комиссию за снижение процентной ставки по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.

Банк России принял такое решение исходя из уверенности, что практика повышает риски введения заемщика в заблуждение — россиянам может быть сложно разобраться и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение размера его расходов, считает гендиректор инвесткомпании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев, заявил, что финансовые организации часто искусственно завышали среднерыночные ставки, чтобы заработать больше денег.

В последнее время доля выдач с применением подобных скидок варьировалась от 3 до 10 процентов, рассказал Шавнев.

Ранее сообщалось, что с 1 июля банки будут обязаны соблюдать новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче кредитов на жилье. Ориентироваться финансовые организации должны будут на сумму первоначального взноса, а также показатель долговой нагрузки клиента. Самые жесткие лимиты затрагивают ипотеку на новостройки с низким первоначальным взносом.

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