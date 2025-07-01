Решение Леонтьева вернуться на российскую сцену объяснили

Продюсер Дворцов заявил, что певец Леонтьев решил вернуться в Россию ради денег

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что народный артист РФ Валерий Леонтьев решил вернуться в Россию ради денег. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

«У нас можно хорошо заработать и славу, и гонорары, которых хватит на всю жизнь. Поэтому его тянет на Родину», — пояснил Дворцов. По словам продюсера, за одно выступление певец получает до 15 миллионов рублей, поэтому может долго не работать после очередного концерта.

Валерий Леонтьев покинул страну в 2022 году и переехал в Майами. Свое решение музыкант объяснил тем, что в США его не узнают — это дает возможность спокойно перемещаться по улицам. При этом он заявил, что не собирается покидать Россию окончательно.

Ранее стало известно, что Леонтьев планирует вернуться в Россию в конце лета. Эту информации подтвердил концертный директор артиста Борис Чигирев.