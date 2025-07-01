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13:10, 1 июля 2025Бывший СССР

Стали известны последствия массированной атаки украинских дронов по ЛНР

Пасечник: В результате массированной атаки дронов ВСУ погиб 18-летний житель ЛНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Последствием массированной атаки украинских дронов по Луганской народной республике (ЛНР) стала гибель 18-летнего жителя. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«В Сватовском районе на трассе под Петровском вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Погиб 18-летний мирный житель, еще трое получили тяжелые ранения — молодая женщина и двое мужчин», — написал он.

В городе Кременная также был атакован гражданский автомобиль. Глава республики сообщил о троих мужчинах, получивших травмы в результате удара.

В ночь на 1 июля правительство ЛНР сообщило о массовом пролете дронов над Луганском. Помимо административного центра, режим осторожности был введен в Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино.

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