Ставки по вкладам в России упали еще сильнее

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на полгода упала до 17,96 процента

К началу седьмого месяца 2025 года средняя ставка по вкладу на шесть месяцев в топ-20 крупнейших банков по объему депозитов снизилась до 17,96 процента годовых. Это показало исследование, проведенное маркетплейсом «Финуслуги». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что последний раз доходность по таким депозитам падала ниже 18 процентов в сентябре прошлого года. В настоящее время средняя ставка по депозиту на три месяца составляет 18,66 процента, а на год — 17,07 процента. Сильнее всего за год упала средняя ставка по полугодовым вкладам — на 3,93 процентного пункта, по годовому депозиту — на 3,88 процентного пункта, а по трехмесячному вкладу — на 2,87 процентного пункта.

Сегодня максимальная ставка по вкладу без специальных условий в одном из банков первой «двадцатки» составляет 20,5 процента по трехмесячному депозиту. По полугодовому вкладу она составляет 19 процентов, а по годовому — 19,5 процента.

По информации Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, во второй декаде июня снизилась на 0,47 процентных пункта, до 18,4 процента годовых.