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14:24, 1 июля 2025Путешествия

В российском аэропорту запретили бесплатное курение

Аэропорт Пулково начал брать по 500 рублей за вход в зону для курения
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково начал брать по 500 рублей за вход в зону для курения. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани на официальном сайте.

Вход в круглосуточный курительный павильон, расположенный на третьем этаже рядом с бизнес-залами, до 30 июня был свободным. Оплату посещения комнаты в аэропорту объяснили необходимостью трат на уборку.

Находиться в павильоне одновременно смогут не более шести человек. Помещение также будет закрываться на технические перерывы длительностью 45 минут с 06:00, 15:00 и с 23:45.

Ранее пассажирка национального авиаперевозчика после вылета самолета из аэропорта Пулково внезапно вскочила с места и начала бегать по салону, пытаясь прорваться в бизнес-класс. Устроившая истерику девушка попала на кадры очевидцев, когда попыталась снять футболку.

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