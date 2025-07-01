В российском аэропорту запретили бесплатное курение

Аэропорт Пулково начал брать по 500 рублей за вход в зону для курения

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково начал брать по 500 рублей за вход в зону для курения. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани на официальном сайте.

Вход в круглосуточный курительный павильон, расположенный на третьем этаже рядом с бизнес-залами, до 30 июня был свободным. Оплату посещения комнаты в аэропорту объяснили необходимостью трат на уборку.

Находиться в павильоне одновременно смогут не более шести человек. Помещение также будет закрываться на технические перерывы длительностью 45 минут с 06:00, 15:00 и с 23:45.

Ранее пассажирка национального авиаперевозчика после вылета самолета из аэропорта Пулково внезапно вскочила с места и начала бегать по салону, пытаясь прорваться в бизнес-класс. Устроившая истерику девушка попала на кадры очевидцев, когда попыталась снять футболку.