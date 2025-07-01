Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 1 июля 2025Бывший СССР

ВСУ обстреляли подвал с мирными жителями во время боев за Курахово

ТАСС: ВСУ обстреляли подвали в ДНР с мирными жителями
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали с помощью дронов подвал с мирными жителями во время боев за город Курахово на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал местный житель, передает ТАСС.

«Сбросили несколько мин сверху, обрушили вход и начали залетать прямо в подвал. Видели, что сидят мирные люди: две женщины и старичок, но это их не останавливало», — рассказал житель.

По его словам, ВСУ продолжали атаки до наступления темноты даже после того, как мирным жителям удалось перебраться в другой подвал на соседней улице. Эвакуировать людей удалось российским военным.

Ранее беженец города рассказал, что темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с самого начала специальной военной операции. Он отметил, что наемники занимались в городе рутинными делами, например, ходили по магазинам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного ВСУ Ижевска

    Стало известно об алгоритме групповых ударов ВС России по целям на Украине

    Олимпийский чемпион по борьбе высказался о переходе в UFC

    Названы лучше виды спорта для женщин

    Уголовное дело оперной певицы Максаковой поступило в суд Москвы

    Назван лучший город России для курортных романов

    Глава Удмуртии сообщил о пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    В России мигрантов начнут лишать мобильной связи при одном условии

    Ким Чен Ын почтил память погибших в украинском конфликте северокорейских солдат

    17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости