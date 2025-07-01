ВСУ обстреляли подвал с мирными жителями во время боев за Курахово

ТАСС: ВСУ обстреляли подвали в ДНР с мирными жителями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали с помощью дронов подвал с мирными жителями во время боев за город Курахово на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал местный житель, передает ТАСС.

«Сбросили несколько мин сверху, обрушили вход и начали залетать прямо в подвал. Видели, что сидят мирные люди: две женщины и старичок, но это их не останавливало», — рассказал житель.

По его словам, ВСУ продолжали атаки до наступления темноты даже после того, как мирным жителям удалось перебраться в другой подвал на соседней улице. Эвакуировать людей удалось российским военным.

Ранее беженец города рассказал, что темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с самого начала специальной военной операции. Он отметил, что наемники занимались в городе рутинными делами, например, ходили по магазинам.