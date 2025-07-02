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00:49, 2 июля 2025Россия

Офицер ВС России сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья и спас танк

Минобороны: Офицер Орлов сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья и спас танк
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Гвардии лейтенант Иван Орлов выстрелом из ружья спас танк от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ходе выполнения боевой задачи экипаж танка под командованием Орлова наносил огневое поражение ВСУ под артиллерийскими обстрелами. «В результате огневого воздействия была уничтожена техника противника и до 20 боевиков», — сообщили в оборонном ведомстве.

Возвращаясь в исходный район, офицер Вооруженных сил (ВС) РФ заметил приближающийся к танку FPV-дрон противника и уничтожил его выстрелом из охотничьего ружья, указали в Минобороны.

Ранее российский военный зубами перегрыз нить оптоволокна и сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. По его словам, украинские бойцы «не жалеют снарядов, бьют разными калибрами и со всего».

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