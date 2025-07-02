Офицер ВС России сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья и спас танк

Минобороны: Офицер Орлов сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья и спас танк

Гвардии лейтенант Иван Орлов выстрелом из ружья спас танк от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ходе выполнения боевой задачи экипаж танка под командованием Орлова наносил огневое поражение ВСУ под артиллерийскими обстрелами. «В результате огневого воздействия была уничтожена техника противника и до 20 боевиков», — сообщили в оборонном ведомстве.

Возвращаясь в исходный район, офицер Вооруженных сил (ВС) РФ заметил приближающийся к танку FPV-дрон противника и уничтожил его выстрелом из охотничьего ружья, указали в Минобороны.

Ранее российский военный зубами перегрыз нить оптоволокна и сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. По его словам, украинские бойцы «не жалеют снарядов, бьют разными калибрами и со всего».