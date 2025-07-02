Трамп пообещал сделать Нью-Йорк снова великим

Трамп пообещал спасти Нью-Йорк и сделать его снова великим

Президент США Дональд Трамп пообещал спасти Нью-Йорк и сделать его снова великим. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Как президент Соединенных Штатов я не позволю этому коммунистическому безумцу (индийскому кандидату в мэры Зохрану Мамдани — прим. «Лента.ру») разрушить Нью-Йорк. Будьте уверены, у меня все рычаги и все карты на руках. Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова «горячим» и «великим», как я сделал это со старыми добрыми США!» — написал он.

Ранее на администрацию президента США Дональда Трампа подали в суд 20 американских штатов во главе с Калифорнией. Речь идет об иске, оспаривающем решение Министерства здравоохранения США о предоставлении неограниченного доступа к персональным медицинским данным Министерству внутренней безопасности, включая иммиграционную службу ICE.

В заявлении указано, что массовая передача данных нарушает законы США о конфиденциальности, а также может отпугнуть граждан от обращения за срочной помощью к специалистам.