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10:38, 2 июля 2025Россия

В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опоздание общественного транспорта
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Государственную Думу России внесли законопроект, который предполагает введение штрафов за опоздание общественного транспорта. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают закрепить административную ответственность в случае, если перевозчики нарушили расписание регулярных перевозок пассажиров и багажа. За такое правонарушение, согласно проекту, должен быть установлен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей, от 10 до 30 тысяч — для юридических лиц.

Административная ответственность, как следует из проекта закона, не наступит в случае, если опоздание транспорта будет связано с независящими от перевозчика причинами. Документ также устанавливает пределы задержки отправления или опоздания в остановочный пункт транспорта.

Действующее законодательство не предусматривает никакой ответственности для перевозчиков за опоздание транспорта. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также сенаторы Вадим Деньгин и Елена Афанасьева.

Ранее правительство России одобрило ужесточение наказания для водителей, которые не пропустили спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту. В случае, если водитель не пропустит автомобиль «с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом», его оштрафуют до 500 рублей. Штраф увеличится до 4,5-7 тысяч рублей в случае, если водитель не пропустит автомобиль со включенной синей мигалкой и цветографическими схемами и надписями.

ЖЗЛ
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