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13:08, 2 июля 2025Россия

В России высказались о способах усиления общей системы ПВО

Военный эксперт Шлепченко: России нужна самостоятельная структура ПВО
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Для усиления общей системы противовоздушной обороны (ПВО) в России нужны не только технические изменения, но и структурные. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил военный эксперт Влад Шлепченко.

По его словам, на фоне последних ударов украинскими беспилотниками по важным военным объектам страны и стратегическим бомбардировщикам Вооруженных сил (ВС) России возник вопрос относительно эффективности текущего командования Воздушно-космических сил (ВКС).

«Нам нужна самостоятельная структура ПВО. С отдельным командованием, своим бюджетом и ответственным лицом, которое будет нести ответственность за то, чтобы не горели стратегические объекты», — заметил эксперт.

Шлепченко добавил, что для усиления комплекса ПВО стране стоит задуматься о сплошном радиолокационном поле, а также о недорогих поршневых самолетах-перехватчиках, которые сейчас можно приобрести практически повсеместно.

Ранее сообщалось о том, что ВС России начали применять «дроны-ждуны» в зоне спецоперации на Украине. Они работают на солнечных батареях и идеально подходят для засад.

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